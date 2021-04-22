لبنان

غازي العريضي: لبنان دخل مرحلة الفوضى

Lebanon 24
22-04-2021 | 06:28
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اعتبر الوزير السابق غازي العريضي أن لبنان دخل مرحلة الفوضى التي قد تخرج عن السيطرة في ما لو استمرت الكيديات السياسية بين "أحباب الأمس".

وجزم العريضي في مقابلة مع القبس بأن الفريق الرئاسي لا يريد سعد الحريري في رئاسة الحكومة، وأن الأخير ارتكب أخطاء كثيرة، في حين أن البلد معلق على لقاء شخصين.

وتابع: مفتاح الحل للأزمات يبدأ بتشكيل حكومة ترضي المجتمع الدولي وتفتح باب المساعدات، وما يعيق تشكيل هذه الحكومة هي حسابات شخصية فئوية مذهبية طائفية متداخلة، في حين ان العالم لا يبالي بنا في ظل انشغال الدول الكبرى بقضاياها الخاصة. وكل الحديث عن ضغوط وعقوبات مفترضة هو كذبة كبيرة لا تقدم ولا تؤخر، يقول العريضي.

وفي ما يتعلق بالأزمة الحكومية المستمرة، أكد العريضي أنه في نهاية المطاف سيكون هناك حكومة.. ولكن الأهم انتاج حكومة بعقل بارد والأخد بعين الاعتبار عامل الوقت الذي لا يلعب لمصلحتنا، لاسيما أن كل المعنيين بعملية التأليف يقرون بأننا دخلنا مرحلة الانهيار. فإذا كنا مدركين هذه الحقيقة علينا البحث فورا في تشكيل حكومة قبل ان يحصل الانهيار الشامل وتخرج الامور عن السيطرة. ساعتئذ ستكون الكلفة باهظة. فهل هذا ما يضمره المعنيون؟


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المصدر: القبس
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