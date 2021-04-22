لبنان

هذا ما ستتضمنه كلمة باسيل السبت

Lebanon 24
22-04-2021 | 06:33
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قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب روجيه عازار عبر "الانباء" الالكترونية الى أن "كلمة رئيس النيار الوطني الحر النائب جبران باسيل السبت ستتناول كل المواضيع وبوجه الخصوص الوضعين القضائي والحكومي، وهو يريد أن يضع اللبنانيين في اجواء ما يجري في هذا الشأن، ولن يكون هناك أمور خارج هذا النطاق".

 

وعن زيارة باسيل الى بكركي، قال عازار: "البطريرك الراعي منفتح على كل القوى السياسية لكن موضوع الحكومة يجب أن يكون حصراً بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف"، مضيفاً "نحن كتيار وطني حر ما زلنا على موقفنا من عدم المشاركة في الحكومة ولا نريد شيئا وسندعم اي حكومة تلتقي مع أهدافنا"، مشيراً الى توافق مبدئي على حكومة "3 ثمانات" مع "الإصرار على أن يسمي الرئيس ميشال عون الوزراء المسيحيين".

المصدر: الأنباء الالكترونية
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