"التسوية السياسية" لا تحتاج الى "قضاء مستقل"؟!

كتب جورج شاهين في" الجمهورية": بعيدا من الدخول في كثير من التفاصيل التي حملتها تطورات الايام القليلة الماضية، بما عبّرت عمّا هو غير مألوف، فقد ثبت للقاصي والداني من مراقبين لبنانيين وديبلوماسيين عرب واجانب، مدى الخروج عمّا يقول به قانون او دستور او نظام. فالتقوا عند عناوين موحّدة، اقلّها عدم حاجة اهل السلطة الى من يفصل في خلافاتهم من خلال القانون والدستور، واللجوء الى منطق القوة والاستعراض الشعبي والحملات الاعلامية، بما فيها من حروب نفسية فرضت اللجوء الى ضخ معلومات وتقارير توزع الإتهامات يمنة ويسرة، وصولاً الى تزوير محاضر الجلسات واللقاءات، بغية تأليب الرأي العام. مع اليقين بأنّها اساليب لن تنتج حلاً لأي معضلة، ولن تُشبع جائعاً وترضي صاحب مطلب، ولا تعافي مريضاً ولا توفّر خدمة لمحتاج.وختاماً، لا بدّ من الإشارة الى انّ معظم هذه الصورة التي عكسها النزاع السياسي على الساحة القضائية، ولا تحظى بتوصيف دقيق، يمكن الاستنتاج، انّ سلطة بمثل هذه المواصفات لا تحتاج الى من يفصل بين الحق والباطل، وان بقي السعي قائماً الى "تسوية سياسية" جديدة، فهي بالتأكيد ليست في حاجة الى "قضاء مستقل". فلِمَ السؤال عمّا آلت اليه حاله؟