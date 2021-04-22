لبنان

للبنانيين المترددين بأخذ "أسترازينيكا".. "فايزر" قريباً في الأسواق ولكن!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-04-2021 | 08:45
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في خبر من شأنه أن يريح اللبنانيين المترددين في أخذ لقاح "أسترازينيكا"، كشف موقع "Business News" أنّ لقاح "فايزر" سيتوفر قريباً لشركات القطاع الخاص.

وفي التفاصيل أنّ "مجموعة فتال" ستعمل على توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا لشركات القطاع الخاص مقابل بدل مادي. وتأتي خطوة مجموعة فتال هذه بعد "مجموعة ماليا" التي بدأت في توفير لقاح "سبوتنيك في" الروسي.

وبحسب ما يشير الموقع أعلاه، ستلعب "فتال" دور الوسيط بين القطاع الخاص ووزارة الصحة، على أن يتم توفير هذه الخدمة عبر الشركات حصراً.

وهنا تُطرح تساؤلات حول ما إذا سيُتاح اللقاح لعائلات الموظفين أيضاً، إذ أنّ عدداً كبيراً من الشركات التي بدأت بتوفير لقاح "سبوتينك في" لموظفيها أتاحت لهم إمكانية تلقيح أفراد عائلتهم مقابل بدل مادي؛ قُدّر سعر جرعتيْ "سبوتنيك في" بـ38 دولاراً.

كيف ستسير العملية؟

يتوقع أن تسير العملية بسلاسة، فما إن يتم الانتهاء من أعمال التسجيل عبر "فتال"، يتواصل ممثل من وزارة الصحة مع الشركة المستلمة لتأكيد عدد اللقاحات، علماً أنّه يتعيّن على متلقي اللقاح المحتملين يكون مسجلاً على منصة الوزارة.

في ما يتعلّق بالتكاليف، فستُسعر الجرعتان بـ24 دولاراً، على أن يتم تسديد المبلغ لوزارة الصحة مباشرةً. إشارةً إلى أنّ المبلغ يغطي كلفة اللقاح من دون أي تكاليف إضافية، وفقاً لما أكّده متحدّث باسم "فتال".

هذا ومن المقرر أن تنطلق عملية التلقيح بهذه الجرعات بين شهريْ تموز وآب المقبليْن.

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