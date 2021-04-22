لبنان

تطورات جديدة ومفصلية في ملف إنفجار المرفأ... ما هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-04-2021 | 08:15
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موقعة عوكر التي خاضتها النائبة العامة الإستئنافية القاضية غادة عون خلال الأيام الستة الماضية حرفت الأنظار عن مستجدات غير معلنة تحدث في ملف إنفجار مرفأ بيروت، فقد علم "لبنان 24" أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، الذي يتابع تحقيقاته بهدوء بعيداً عن الضوء الإعلامي، إستدعى عدداً من الشهود الجدد الذين لم يمثلوا من قبل لا أمامه ولا أمام المحقق العدلي السابق، وقد وُصفت إفادات عدد منهم بالمهمة والمفصلية في مسار التحقيق.

 

كما رجحت المعلومات أن لدى القاضي البيطار توجهاً لإجراء "تجربة ميدانية و تقنية" ومنها ما يعرف بنظرية simulation أي محاكاة ما حصل على مسرح الجريمة وذلك لنفي أو الإبقاء على فرضيات يتم التداول بها وتتعلق بالأسباب التي أدت الى حدوث الإنفجار.

المصدر: لبنان 24

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