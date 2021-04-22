مخاوف من انقسام أمني بعد مشهد عوكر بالامس

تخوف مرجع بارز من تداعيات خطيرة قد تترتب على التطورات القضائية الاخيرة، معتبرا ان "مشهد "الكَسر والخَلع" في شركة "مكتّف المالية" في عوكر بالأمس، يدق ناقوس الخطر بالنسبة للمعادلة القائمة على مستوى المؤسّسات، في ظل الإنزلاق إلى الصدامات في الشارع.

وأوضح "ما ظهر في مشهد عوكر أمس، أبعد من انقسام الشعارات، وهو ان التيار الوطني الحر ومناصريه وعناصر من جهاز أمن الدولة كانوا في اتجاه، وقوى الأمن الداخلي في اتجاه آخر، وكل طرف يحتمي بـ" نصف شرعيّة" يقابل بها "النصف الاخر".

وأبدى المرجع تخوفه من تمدّد حال الانقسام الى المؤسسات الأمنيّة وانعكاسه على الإمساك بالوضع الأمنيّ، خصوصاً في ظل معلومات عن إعادة تنشيط الخلايا النائمة للعديد من التنظيمات الإرهابيّة".

ولفت الى ان "عددا من السفراء العرب والأجانب في بيروت استفسروا حقيقة ما يجري مبدين مخاوفهم من الاوضاع المستجدة".