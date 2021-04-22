عون يترأس اجتماعاً أمنياً ظهر اليوم

يترأس رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، ظهر اليوم، اجتماعاً أمنياً في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، ووزيري الدفاع زينة عكر والداخلية العميد محمد فهمي وقادة الأجهزة الأمنية.