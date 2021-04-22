لبنان

عون يترأس اجتماعاً أمنياً ظهر اليوم

Lebanon 24
22-04-2021 | 08:40
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يترأس رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، ظهر اليوم، اجتماعاً أمنياً في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، ووزيري الدفاع زينة عكر والداخلية العميد محمد فهمي وقادة الأجهزة الأمنية.
 
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ميشال عون

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