لبنان

مصادر عونية: مفاجآت تنتظر الحريري في الفاتيكان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-04-2021 | 09:15
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افادت مصادر نيابية عونية "ان مفاجآت عديدة تنتظر الرئيس سعد الحريري في الفاتيكان، لان الكرسي الرسولي، المطلع على تفاصيل الملف اللبناني، لن يكون موقفه كما يشتهي الحريري، بل سيشدد عليه بضرورة المحافظة على صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره في المعادلة اللبنانية".

 

وتتابع المصادر "ان العديد من المراجعات اللبنانية حصلت طوال الفترة الماضية مع دوائر الفاتيكان، مباشرة او عبر الطرق الديبلوماسية اللبنانية والفاتيكانية، لشرح الموقف من مسألة تشكيل الحكومة ودور رئيس الجمهورية المفصلي في المعادلة الداخلية".

 

ولفتت المصادر الى "ان الدوائر الفاتيكانية باتت في الصورة الكاملة لما يجري وتتابع ايضا مساعي البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي وتحض على ضرورة حفاظ بكركي على التوازن في مقاربتها الملف الحكومي تحديدا".

 

واعتبرت " ان ما تم تسريبه من لقاء البطريرك الراعي مع النائب باسيل امس لجهة قول الراعي أنّه "ليس من حق الحريري تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة"، رسالة استباقية واضحة للحريري بحجم التنسيق في الموقف بين بكركي والفاتيكان".

 

المصدر: لبنان 24

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