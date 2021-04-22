لبنان

التهريب مستمر شمالاً فهل تتحرّك القوى الأمنية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-04-2021 | 10:05
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تشهد طرق الشمال يومياً عمليات تهريب المحروقات بإتجاه الأراضي السورية عبر المعابر غير الشرعية بغطاء  وتسهيل من قبل بعض الأحزاب  والمرجعيات، وفق ما افادت مندوبة "لبنان 24".

اضافت "ان عمليات التهريب تتم بغالبيتها ليلاً وخصوصاً بعد الإفطار، بحيث يسلك المهربون طرقات عكّار مروراً بالجومة عبر طريق تاشع و ممنع التي تربط ببلدة فنيدق، وصولاً إلى جرود الهرمل.  كما يسلكون أيضاً طريق سهل عكّار باتجاه الحدود اللبنانية- السورية".

واوضحت "ان عملية تهريب المحروقات  تتم عبر "فانات "بداخلها  خزانات أو عبر  شاحنات" بيك أب" يرافقها عدد كبير من السيارات  الداكنة الزجاج ومن دون لوحات بداخلها اشخاص  مزودين اسلحة حربيّة ".

وناشد ابناء المنطقة "الأجهزة الأمنية متابعة الموضوع وتوقيف المهربين لافتين الى  أن أصحاب المحطات يلجأون يومياً  الى اذلال المواطنين بالانتظار لساعات وتحديد كلفة معيّنة للتعبئة ورفع سعر الصفيحة بشكل مزاجي".

 

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