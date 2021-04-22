هل يسمح الفاتيكان بتأسيس رهبانية جديدة؟

انشأ الحبر الأعظم البابا فرنسيس ديرا مستقلا ذا حق حبري باسم "دير أم الله الماروني في إيطاليا"، وذلك بموجب القوانين 433- 434 من الشرع الكنسي العام، وعيّن له رئيسا قدس الأباتي مارون الشدياق، وذلك بعد إعفائه من رئاسة الرهبانية المارونية المريمية.

ووافق الفاتيكان على طلب سبعة رهبان من الرهبانية المريمية الإذن للإلتحاق بالأباتي الشدياق.

وفي المعلومات أيضًا أن قداسة البابا يدرس حاليًا مع مجمع كنائس الشرق الأوسط فكرة تخصيص عدّة أديرة في لبنان لتوضع في تصرّف الأباتي الشدياق كمقدمة لتحقيق أمنيته بتأسيس رهبانية تقوم على الزهد والصوم والصلاة والعمل اليدوي على غرار مؤسسي الرهبانيات المارونية الثلاث.