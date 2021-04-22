لبنان

هل يسمح الفاتيكان بتأسيس رهبانية جديدة؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-04-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-815451-637546803800577699.png
Doc-P-815451-637546803800577699.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انشأ الحبر الأعظم البابا فرنسيس ديرا مستقلا ذا حق حبري باسم "دير أم الله الماروني في إيطاليا"، وذلك بموجب القوانين 433- 434 من الشرع الكنسي العام، وعيّن له رئيسا قدس الأباتي مارون الشدياق، وذلك بعد إعفائه من رئاسة الرهبانية المارونية المريمية.

 

ووافق الفاتيكان على طلب سبعة رهبان من الرهبانية المريمية الإذن للإلتحاق بالأباتي الشدياق

 

وفي المعلومات أيضًا أن قداسة البابا يدرس حاليًا مع مجمع كنائس الشرق الأوسط فكرة تخصيص عدّة أديرة في لبنان لتوضع في تصرّف الأباتي الشدياق كمقدمة لتحقيق أمنيته بتأسيس رهبانية تقوم على الزهد والصوم والصلاة والعمل اليدوي على غرار مؤسسي الرهبانيات المارونية الثلاث

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:15 | 2021-04-22
10:39 | 2021-04-22
10:30 | 2021-04-22
10:28 | 2021-04-22
10:15 | 2021-04-22
10:05 | 2021-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website