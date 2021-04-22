لبنان

جلسة في 22 حزيران للنظر في طلب نقض تبرئة "نداء الوطن"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-04-2021 | 09:45
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أفادت معلومات لـ" لبنان 24" أن ما يجري من أحداث مع شركة مكتف لتحويل الأموال الى الخارج وطلب إستئناف تحريك الدعوى المقامة ضد جريدة "نداء الوطن" التي يملك ميشال مكتف امتيازها، عبر محكمة التمييز الجزائية،  يؤشر الى صراع مستدام بين جهة سياسية والصحيفة المعارضة بما تمثل ومَنْ تمثل ، إذ تفيد هذه المعلومات أن النيابة العامة تقدمت بطلب إستئناف القرار بتبرئة الصحيفة الصادر عن محكمة المطبوعات في 21 تشرين الثاني من العام 2019 ، على خلفية مقال نُشر في الجريدة تحت عنوان "سفراء جدد في بعبدا...أهلاً بكم في جمهورية خامينئي"، وقد حُدد تاريخ 22 حزيران موعداً للنظر في طلب النقض.

 

وكانت محكمة المطبوعات قد أصدرت حكمها بكف التعقبات المساقة ضد الجريدة بشخص المفوض بالتوقيع ورئيس التحرير بشارة شربل والمدير المسؤول جورج برباري بتهمة المس بكرامة رئيس الجمهورية، معتبرة أن المقال موضوع الدعوى لا يحتوي هجوماً غير مبرر على شخص رئيس البلاد ومكانته ورمزيته ولا يخرج عن نطاق حرية التعبير المصانة في دستور البلاد وقوانينه.

المصدر: لبنان 24

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