أزمة الجراد تابع.. مرتضى استنفر فرق وزارة الزراعة

طلب وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى من الفرق المختصة في وزارة الزراعة، الجهوزية لمواجهة موجات جراد محتملة بعد ورود معلومات عن مشاهدة أسراب منها في الأراضي السورية.ودعا المواطنين في المناطق والقرى الحدودية، إلى إبلاغ الوزارة عبر الخط الساخن التابع لوزارة الزراعة 81964621 عن أي مشاهدة لأسراب الجراد.وأجرى مرتضى اتصالا بوزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، طالبا منها "جهوزية مروحيات الجيش للمساعدة في اي طارئ في هذا المجال".