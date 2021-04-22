إشكال في ساحة النجمة يصيدا ليلاً.. اليكم تفاصيل ما حصل

وقع إشكال بعيد منتصف الليل في ساحة النجمة في صيدا، بين عدد من الشبان في صيدا القديمة، وشرطة بلدية صيدا، تخلله اطلاق نار في الهواء، وذلك على اثر قيام المدعو "م.ح" بإشعال مستوعبات النفايات امام مدخل البلدية للمطالبة باصلاح شبكة الصرف الصحي في منزله في صيدا القديمة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

عملت شرطة البلدية على اخماد النيران، ولاحقا تجمهر نحو عشرين شابا مع المدعو م.ح امام مدخل البلدية وحصل اشكال بينهم وبين شرطة البلدية تخلله اطلاق نار في الهواء من قبل احد عناصر شرطة البلدية لتفريق المجتمعين وفض الاشكال.



ولفت رئيس بلدية صيدا محمد السعودي لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" الى انه "من غير المقبول التعبير عن الرأي بهذه الطريقة، وانا حضرت الى البلدية صباحا واتابع الموضوع ويجب محاسبة مفتعلي الاشكال".