لبنان

إشكال في ساحة النجمة يصيدا ليلاً.. اليكم تفاصيل ما حصل

Lebanon 24
22-04-2021 | 09:51
A-
A+
Doc-P-815460-637546821770787569.jpg
Doc-P-815460-637546821770787569.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وقع إشكال بعيد منتصف الليل في ساحة النجمة في صيدا، بين عدد من الشبان في صيدا القديمة، وشرطة بلدية صيدا، تخلله اطلاق نار في الهواء، وذلك على اثر قيام المدعو "م.ح" بإشعال مستوعبات النفايات امام مدخل البلدية للمطالبة باصلاح شبكة الصرف الصحي في منزله في صيدا القديمة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام". 

عملت شرطة البلدية على اخماد النيران، ولاحقا تجمهر نحو عشرين شابا مع المدعو م.ح امام مدخل البلدية وحصل اشكال بينهم وبين شرطة البلدية تخلله اطلاق نار في الهواء من قبل احد عناصر شرطة البلدية لتفريق المجتمعين وفض الاشكال.


ولفت رئيس بلدية صيدا محمد السعودي لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" الى انه "من غير المقبول التعبير عن الرأي بهذه الطريقة، وانا حضرت الى البلدية صباحا واتابع الموضوع ويجب محاسبة مفتعلي الاشكال".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:15 | 2021-04-22
10:39 | 2021-04-22
10:30 | 2021-04-22
10:28 | 2021-04-22
10:15 | 2021-04-22
10:05 | 2021-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website