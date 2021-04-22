لبنان

هذا ما سيحصل في الاجتماع الأمني الطارئ في بعبدا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-04-2021 | 10:00
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اشارت مصادر متابعة للاجتماع الأمني الطارئ الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم ظهراً في بعبدا الى ان عددا من قادة الأجهزة الأمنية، وخاصةً مَن هم ضمن نطاق الضابطة العدلية، لن يكتفوا بتلاوة التقارير الأمنية الخاصة بهم ، وينصرفوا الى الاستماع لرئيس البلاد كالعادة، بل سيكون لهم كلام آخر اليوم عن المخالفات والتجاوزات والإستنسابية في عدة ادارات وقطاعات ، مما يؤثر على عملهم وتنفيذهم للمهام الموكلة اليهم  والحفاظ على الأمن والملكية العامة والخاصة .

 

وأشار المصدر "الى ان "المؤسسة الأم" لن تدخل طرفا بأي سجالٍ او إشكالً سياسي او فئوي، من هنا لن يكون تمرير الفكرة او التعليمة سهلاً على الإطلاق في إجتماع بعبدا اليوم، بالرغم من البيان الرسمي اذا صدر".

 

المصدر: لبنان 24

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