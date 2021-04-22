لبنان

صمت مريب للهيئات الاقتصادية والمصرفية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-04-2021 | 10:30
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اثار صمت الهيئات المصرفية والاقتصادية ازاء ما يحصل من خرق فاضح للقانون وتجاوزات امام  شركة مكتف للصيرفة  تساؤلات عن الاسباب، وما اذا كانت هذه الهيئات خائفة من ان تكون الهدف التالي او انها تتغاضى عما يحصل لربما يكون "التنفيسة" المطلوبة للاحتقان الشعبي، من خلال وضع مؤسسة لبنانية عريقة "كبش محرقة".

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