لبنان

رئيس بلدية صيدا: سنتقدم بشكوى قضائية ضد من قام فجرا بالإعتداء على حرم البلدية

Lebanon 24
22-04-2021 | 11:30
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أعلن رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي أن البلدية ستتقدم بشكوى قضائية بحق من قام بتنفيذ الإعتداء على حرم البلدية وعلى حراسها من الشرطة ورجال الإطفاء، الذين تصدوا فجر اليوم لشاب (م .ح) قام بإشعال النيران في مستوعبات للنفايات أمام مدخل البلدية وسكب مادة البنزين من غالون كان يحمله إلى داخل حرم البلدية لتمتد إليها النيران، على خلفية إنسداد مجرور ليلا قرب منزله.

وأشار إلى أن شرطة البلدية ،(بقيادة المفوض ثالث بدرالدين قوام)، أحبطت إمتداد النيران إلى حرم البلدية من قبل الشاب حيث حضرت فرقة إطفاء البلدية، (بإمرة الملازم أول سليم الغضبان) ،لإخماد النيران ولكن تم التعرض لها من الشاب ومن مجموعة شبان حضروا لمناصرته.

 

 

 

وقد حاولت الشرطة ثنيهم عن فعلتهم ولكن من دون جدوى، ما إضطر أحد عناصر الشرطة لإطلاق عدة عيارات نارية من مسدسه في الهواء لتفريقهم بعد التعرض لعناصر الشرطة ومحاولة تجريدهم من سلاحهم، وقد لاذ الشبان بالفرار.

واستنكر المجلس البلدي في المدينة هذا الإعتداء واضعا إياه بتصرف القضاء للتحقيق وكشف الملابسات.

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