لبنان

طائر الأبلق أبو قلنسوة لاول مرة في لبنان.. ظهر في عكار

Lebanon 24
22-04-2021 | 11:41
A-
A+
Doc-P-815497-637546887318284786.jpg
Doc-P-815497-637546887318284786.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل الدكتور ميشال صوان، وهو من الناشطين البيئيين المهتمين بمتابعة وارشفة الطيور ومسارات هجرتها عبر لبنان، حضور طائر الـ "أبلق أبو قلنسوة" لاول مرة في لبنان، ربما نتيجة للتغيرات والتقلبات المناخية، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام". 

أما اسمه العلمي فهو Oenanthe monacha، وبيئته الاماكن النائية الجرداء ومجاري المياه الصخرية والاودية العميقة والصحاري ويعشعش في فجوة في الصخر، ويقتات على الذباب والحشرات وطوله في حدود 13,5 سنتيمترا.

ويشير صوان الى أن ثمة طيورا نادرة جدا سجل عبورها للبنان للمرة الاولى خلال هذا العام، ومنها طائر ابلق ابو قلنسوة الذي شاهده في احد مناطق الشمال، عندما كان يراقب هجرة الطيور في منطقة تعتبر من المناطق الاخطر بالنسبة لعبورها في لبنان.

وأبدى خشيته على حياة هذا الطائر، "حيث ان مشاهدته تمت في موقع يعتبر مقصدا لصيادي الطيور العشوائيين، حيث تتعرض اسراب الطيور لتعديات جائرة"، "الامر الذي يتطلب جدية وتعاونا اكثر من كل الجهات المعنية بتطبيق القانون، تجاه الخروق الفادحة التي تحصل لقانون الصيد، وحيث انتهى صيد الربيع اساسا".

وسأل: "من يحمي استمرارية البحوث العلمية والباحثين العلميين المتابعين لحركة هجرة الطيور وارشفتها، لا سيما النادرة منها، من غطرسة وتسلط وجور الصيادين الفرقعجية الذين لا هم لهم سوى اشباع غرائزهم، تحت حجة هواية الصيد الجائر بكل تأكيد".

وأوضح أن "الطائر الابلق ابو قلنسوة، هو أبلق كبير، رشيق، طويل الذيل والأجنحة. المنقار طويل والطيران مرح مثل الفراشة ويذكرنا بخاطف الذباب الأرقط عندما يصطاد فريسته والتي تكون أحيانا عبر هجمات طويلة".

ولفت الى ان "ما يميز الذكر هو اللون الأسود الممتد لمنتصف الصدر، وفي ما عدا الريش الأسود الموجود وسط الذيل، فان كل الذيل تقريبا لونه أبيض مع الزوايا السوداء فقط مما يسهل التعرف عليه. كما ان نهاية ريش الحنجرة والوشاح وغطائيات الجناح السوداء تكون ضاربة للبياض في طيور الخريف واليافعين وكذلك الأجزاء السفلية الخلفية. وتوجد صبغة مصفرة على العجز وجوانب الذيل".

أما بالنسبة إلى الأنثى فأشار إلى انها "رمادية بنية رملية من الأعلى، ويتداخل اللون المصفر للعجز وغطائيات الذيل وأطراف الذيل الذي يكون ريش الوسط فيه وزواياه ذات لون بني داكن، والأجزاء السفلية رمادية ضاربة للبياض وتوجد مسحة مصفرة على جوانب الصدر والخواصر".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:56 | 2021-04-22
13:46 | 2021-04-22
13:42 | 2021-04-22
13:36 | 2021-04-22
13:27 | 2021-04-22
13:24 | 2021-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website