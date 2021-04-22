لبنان

مجموعة لقاءات يجريها الحريري في الفاتيكان

Lebanon 24
22-04-2021 | 12:09
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في اطار الاجتماعات التي يعقدها  رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع المسؤولين الفاتيكانيين التقى الرئيس الحريري في حاضرة الفاتيكان  أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغير  تم خلاله التطرق الى  القضايا الراهنة  ذات الاهتمام الثنائي ، ومن المقرر ان يتحدث الرئيس الحريري الى الصحافيين في اعقاب اللقاء.

وكان  قداسة البابا فرنسيس استقبل  صباح اليوم  في القصر الرسولي بالفاتيكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في حضور الوزير السابق غطاس خوري والمستشار باسم الشاب وعقد معه اجتماعا تم خلاله التطرق الى العلاقات التاريخية بين الكرسي الرسولي ولبنان والدور الذي يمكن ان يقوم به الفاتيكان لمساعدة لبنان على مواجهة الازمات التي يمر بها.  

لقاءات

هذا ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الحريري عند الثانية من بعد الظهر بتوقيت روما وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو وسيجري كذلك عند الساعة السادسة محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

 
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