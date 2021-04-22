لبنان

عون: لبنان ملتزم القرار 1701

Lebanon 24
22-04-2021 | 12:12
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، قائد القوات الدولية في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال ستيفان دل كول وعرض معه الوضع في الجنوب وعمل القوات الدولية بالتنسيق مع الجيش اللبناني.


وجدد الرئيس عون خلال اللقاء "تأكيد التزام لبنان القرار 1701 واهمية المحافظة على الاستقرار والامن في المنطقة الحدودية"، لافتا الى "استمرار الخروقات الإسرائيلية برا وبحرا وجوا". وشدد رئيس الجمهورية على "التنسيق الدائم مع قيادة الجيش في المهمات التي تتولاها "اليونيفيل" والإجراءات التي تتخذها، وعلى أهمية تعزيز العلاقات مع الأهالي والبلديات والهيئات المحلية".


وفيما حيا الرئيس عون ذكرى شهداء مجزرة قانا التي وقعت في 18 نيسان 1996، أشاد بـ"الجهود التي تقوم بها القوات الدولية، قيادة وضباطا وعسكريين، والمساعدات التي تقدمها في إزالة الألغام، وغيرها من المهمات التي تتولاها مع الجيش اللبناني المنتشر في منطقة العمليات الدولية".
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