انزلاق شاحنة تابعة للجيش الاسرائيلي عند الحدود.. والجيش يستنفر!

انزلقت شاحنة تابعة لجيش العدو الاسرائيلي كانت تقوم بأعمال حفريات على الطريق المستحدثة أخيرا قبالة بلدة العديسة، واستقرت على مقربة من الخط الازرق، مما ادى الى استنفار الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" من الجهة اللبنانية.