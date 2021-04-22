لبنان

انزلاق شاحنة تابعة للجيش الاسرائيلي عند الحدود.. والجيش يستنفر!

Lebanon 24
22-04-2021 | 12:18
A-
A+


Doc-P-815507-637546908570624609.jpg
Doc-P-815507-637546908570624609.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انزلقت شاحنة تابعة لجيش العدو الاسرائيلي كانت تقوم بأعمال حفريات على الطريق المستحدثة أخيرا قبالة بلدة العديسة، واستقرت على مقربة من الخط الازرق، مما ادى الى استنفار الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" من الجهة اللبنانية.

 

 

مواضيع ذات صلة
معلومات عن انقلاب شاحنة تابعة للجيش الاسرائيلي عند الحدود اللبنانية في محلة العديسة
lebanon 24
22/04/2021 14:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
يحلق الطيران الحربي الاسرائيلي على علو متوسط في اجواء صيدا وشرقها والجنوب اللبناني
lebanon 24
22/04/2021 14:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هل نجحت اسرائيل في عرقلة المفاوضات النووية.. وهل يرد "حزب الله" من لبنان؟
lebanon 24
22/04/2021 14:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية دانت العدوان الاسرائيلي على دمشق: نرفض استخدام الأجواء اللبنانية لاستهدافها
lebanon 24
22/04/2021 14:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24

اسرائيل

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:56 | 2021-04-22
13:46 | 2021-04-22
13:42 | 2021-04-22
13:36 | 2021-04-22
13:27 | 2021-04-22
13:24 | 2021-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website