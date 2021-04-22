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لبنان
انزلاق شاحنة تابعة للجيش الاسرائيلي عند الحدود.. والجيش يستنفر!
Lebanon 24
22-04-2021
|
12:18
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انزلقت شاحنة تابعة لجيش العدو الاسرائيلي كانت تقوم بأعمال حفريات على الطريق المستحدثة أخيرا قبالة بلدة العديسة، واستقرت على مقربة من الخط الازرق، مما ادى الى استنفار الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" من الجهة اللبنانية.
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