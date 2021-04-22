لبنان

للحرفيين... خبر سار

Lebanon 24
22-04-2021 | 12:50
A-
A+
Doc-P-815521-637546938080217895.jpg
Doc-P-815521-637546938080217895.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في ظل الازمات اللبنانية المستمرة والمتراكمة، يبقى المجتمع الاهلي، الملاذ الامن للشباب اللبناني الذي يبحث عن فرصة لتحقيق ذاته واحلامه، ومن انشطة المجتمع الاهلي اللبناني، مشروع "تعزيز الطاقة الحرفية"، في قضاء زغرتا والشمال، للتنمية الإقتصادية والإجتماعية بالتضامن مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم "LFPCP" والتعاون الالماني "GIZ". 

يتضمن المشروع كل أنواع الحرف والأعمال اليدوية والفنية:
- المأكولات المصنّعة: مربّيات، مخللات، أعشاب.
- أشغال يدوية كالحفر/نحت (خشب أو حجر) والقصب والصابون والشمع.
- أعمال قماشية ومخيّطة مثل الحياكة.
- كماليّات زينة: كالحلق والجزادين وتغليف تلفونات.


من نشاطات المشروع: 
- تدريبات عن التسويق الإلكتروني، تحسين المنتجات، الربحية (التسعير والتكاليف).
- إنشاء مجموعة للحرفيين.
- فتح محل دائم للحرفيين في قضاء زغرتا.
- فتح منصات الكترونية لتسويق المنتجات .
- معرض في نهاية المشروع.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:56 | 2021-04-22
13:46 | 2021-04-22
13:42 | 2021-04-22
13:36 | 2021-04-22
13:27 | 2021-04-22
13:24 | 2021-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website