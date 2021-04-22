للحرفيين... خبر سار

في ظل الازمات اللبنانية المستمرة والمتراكمة، يبقى المجتمع الاهلي، الملاذ الامن للشباب اللبناني الذي يبحث عن فرصة لتحقيق ذاته واحلامه، ومن انشطة المجتمع الاهلي اللبناني، مشروع "تعزيز الطاقة الحرفية"، في قضاء زغرتا والشمال، للتنمية الإقتصادية والإجتماعية بالتضامن مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم "LFPCP" والتعاون الالماني "GIZ".يتضمن المشروع كل أنواع الحرف والأعمال اليدوية والفنية:- المأكولات المصنّعة: مربّيات، مخللات، أعشاب.- أشغال يدوية كالحفر/نحت (خشب أو حجر) والقصب والصابون والشمع.- أعمال قماشية ومخيّطة مثل الحياكة.- كماليّات زينة: كالحلق والجزادين وتغليف تلفونات.من نشاطات المشروع:- تدريبات عن التسويق الإلكتروني، تحسين المنتجات، الربحية (التسعير والتكاليف).- إنشاء مجموعة للحرفيين.- فتح محل دائم للحرفيين في قضاء زغرتا.- فتح منصات الكترونية لتسويق المنتجات .- معرض في نهاية المشروع.