لبنان

دهم مراكز بيع الاسمنت في عدد من المناطق (صور)

Lebanon 24
22-04-2021 | 13:08
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دهم وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله قبل ظهر اليوم، وبصورة فجائية، مراكز بيع الاسمنت في عدد من المناطق اللبنانية، بمؤازرة القوى الأمنية ومهندسين ومراقبين من وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة. ودقق الوزير حب الله بمدى التزام التجار البيع بالأسعار الرسمية، وتسليمهم المادة للزبائن دون تخبئتها أو التلاعب بثمنها.

 
وتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين. وشدد الوزير حب الله على "وجوب تحمل المسؤوليات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية في هذه الظروف الدقيقة، وعدم الاستغلال والشعور مع المواطنين وأصحاب العلاقة وتأمين السلعة المطلوبة وتوفيرها بالسرعة القصوى".

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