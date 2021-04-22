وفد من كتلة المستقبل يلتقي البطريرك العبسي

استقبل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، وفدا من كتلة "المستقبل" برئاسة النائب بهية الحريري، وضم النواب: وليد البعريني، محمد سليمان، رولا الطبش، عثمان علم الدين، بكر الحجيري، هنري شديد وهادي حبيش.شديدوبعد اللقاء تحدث النائب شديد باسم الوفد فقال :"انا اتكلم من خلفية لاهوتية، ولقد درست اللاهوت وكنت اريد ان اكون كاهنا، وفي لبنان نحمل الطائفية المسؤولية بانها هي التي تميزنا وتخلفنا مع بعضنا وهذا امر خاطئ، فالطائفية تمثل الاديان، واسمى الاديان انطلقت من الشرق الاوسط، لذلك يجب ان تجمعنا الاديان والا تخلفنا مع بعضنا، وان اتهام الطوائف بأنها هي سبب الفساد والمشاكل في لبنان غير صحيح، واذا كنا نعبد ربنا، الخالق الواحد، ونطبق ايماننا لا داعي للخلاف مع بعضنا ".اضاف :" لقاؤنا اليوم يجمعنا كلنا، فبيننا السنة والشيعة والموارنة والكاثوليك ولم نشهد اي خلافات في لقائنا ولم يعبر احد منا الا عن محبة وشراكة، ومن هنا نؤكد على رسالة قداسة البابا عندما قال "ان لبنان اكبر من وطن انه رسالة"، فلبنان ليس فقط بلد بل هو رسالة وجامع لكل إلاديان، ونأمل لمناسبة هذه الاعياد ان نعود الى ضميرنا لنؤكد اننا كلنا بشر واخوة والشراكة هي شعار البطريرك الراعي وهو بطريرك الشراكة اي شراكة كل الاديان ".وردا على سؤال عن موضوع تشكيل الحكومة قال:" هي ضرورة وفي اسرع وقت والكل يحاول من الخارج ومن الداخل ونأمل تشكيل الحكومة قريبا".