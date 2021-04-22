لبنان

وفد من كتلة المستقبل يلتقي البطريرك العبسي

Lebanon 24
22-04-2021 | 13:23
A-
A+
Doc-P-815532-637546947538840107.jpg
Doc-P-815532-637546947538840107.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


استقبل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، وفدا من كتلة "المستقبل" برئاسة النائب بهية الحريري، وضم النواب: وليد البعريني، محمد سليمان، رولا الطبش، عثمان علم الدين، بكر الحجيري، هنري شديد وهادي حبيش.

شديد

وبعد اللقاء تحدث النائب شديد باسم الوفد فقال :"انا اتكلم من خلفية لاهوتية، ولقد درست اللاهوت وكنت اريد ان اكون كاهنا، وفي لبنان نحمل الطائفية المسؤولية بانها هي التي تميزنا وتخلفنا مع بعضنا وهذا امر خاطئ، فالطائفية تمثل الاديان، واسمى الاديان انطلقت من الشرق الاوسط، لذلك يجب ان تجمعنا الاديان والا تخلفنا مع بعضنا، وان اتهام الطوائف بأنها هي سبب الفساد والمشاكل في لبنان غير صحيح، واذا كنا نعبد ربنا، الخالق الواحد، ونطبق ايماننا لا داعي للخلاف مع بعضنا ".

اضاف :" لقاؤنا اليوم يجمعنا كلنا، فبيننا السنة والشيعة والموارنة والكاثوليك ولم نشهد اي خلافات في لقائنا ولم يعبر احد منا الا عن محبة وشراكة، ومن هنا نؤكد على رسالة قداسة البابا عندما قال "ان لبنان اكبر من وطن انه رسالة"، فلبنان ليس فقط بلد بل هو رسالة وجامع لكل إلاديان، ونأمل لمناسبة هذه الاعياد ان نعود الى ضميرنا لنؤكد اننا كلنا بشر واخوة والشراكة هي شعار البطريرك الراعي وهو بطريرك الشراكة اي شراكة كل الاديان ".

وردا على سؤال عن موضوع تشكيل الحكومة قال:" هي ضرورة وفي اسرع وقت والكل يحاول من الخارج ومن الداخل ونأمل تشكيل الحكومة قريبا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:18 | 2021-04-22
16:12 | 2021-04-22
16:08 | 2021-04-22
16:01 | 2021-04-22
16:00 | 2021-04-22
15:53 | 2021-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website