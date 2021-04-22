إليكم مواعيد الدورة الاولى لامتحانات الكولوكيوم للعام 2021

صدر عن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، قرار حمل الرقم 123/م/2021، حدد فيه مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2021/الدورة الاولى.

- الامتحانات الخطيّة لخريجي الجامعات والمعاهد العاملة خارج لبنان:



السبت 3/7/2021 9 صباحاً طـب الأسنـان (خطي) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية - الحدت



الإثنين 5/7/2021 9 صباحاً الطـب العــام (خطي) مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية - الحدت

السبت 3/7/2021 9 صباحاً طـب الأسنـان (خطي) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية - الحدتالإثنين 5/7/2021 9الطـب العــام (خطي) مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية - الحدت

الثلاثاء 6/7/2021 9 صباحاً الصيدلـة (خطي) مبنى كلية الصيدلة/ الجامعة اللبنانية - الحدت



2- الامتحانات الشفهية والعملية للمتخرجين من الجامعات العاملة داخل لبنان وفي جميع الاختصاصات الطبية والطبية المساعدة، وللناجحين في الامتحانات الخطيّة من خارج لبنان والخطية لبعض الإختصاصات وللمحتفظين بحقهم في الامتحان الشفهي والعملي من دورات سابقة وذلك وفقاً لما يأتي:





الأربعاء 7/7/2021 9 صباحاً الطـب العــام (شفهي) مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية - الحدت



الخميس 8/7/2021 9 صباحاً الصيدلـة (شفهي) (مجموعة أولى) مبنى كلية الصحة العامة/ الجامعة اللبنانية - الحدت 12 ظ الصيدلـة (شفهي) (مجموعة ثانية)



السبت 10/7/2021 9 صباحاً طـب الأسنـان (شفهي وعملي) (مجموعة أولى) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية - الحدت 12 ظ طـب الأسنـان (شفهي وعملي) (مجموعة ثانية)



الإثنين 12/7/2021 9 صباحاً علم التغذية (خطي وشفهي) (مجموعة أولى) مبنى كلية الصحة العامة/ الجامعة اللبنانية - الحدت 12 ظ علم التغذية (شفهي) (مجموعة ثانية)



الثلاثاء 13/7/2021 9 صباحاً العلاج الفيزيائي (خطي وشفهي) (مجموعة أولى) مبنى كلية الصحة العامة/ الجامعة اللبنانية - الحدت 12 ظ العلاج الفيزيائي (شفهي) (مجموعة ثانية)



الأربعاء 14/7/2021 9 صباحاً علم النفس العيادي (خطي وشفهي) علم النفس التربوي (خطي وشفهي) مبنى كلية الصحة العامة/ الجامعة اللبنانية - الحدت



الخميس 15/7/2021 9 صباحاً التمريض (خطي وشفهي) (مجموعة أولى) مبنى كلية الصحة العامة/ الجامعة اللبنانية - الحدت 12 ظ التمريض (شفهي) (مجموعة ثانية)



الجمعة 16/7/2021 9 صباحاً التمريض (شفهي) (مجموعة ثالثة) مبنى كلية الصحة العامة/ الجامعة اللبنانية - الحدت



السبت 17/7/2021 8 صباحاً مختبرات طب الأسنان (خطي وشفهي) مبنى كلية الصحة العامة/ الجامعة اللبنانية - الحدت الثلاثاء 6/7/2021 9الصيدلـة (خطي) مبنى كلية الصيدلة/ الجامعة اللبنانية - الحدتالأربعاء 7/7/2021 9الطـب العــام (شفهي) مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية - الحدتالخميس 8/7/2021 9الصيدلـة (شفهي) (مجموعة أولى) مبنى كلية الصحة العامة/ الجامعة اللبنانية - الحدت 12 ظ الصيدلـة (شفهي) (مجموعة ثانية)السبت 10/7/2021 9طـب الأسنـان (شفهي وعملي) (مجموعة أولى) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية - الحدت 12 ظ طـب الأسنـان (شفهي وعملي) (مجموعة ثانية)الإثنين 12/7/2021 9علم التغذية (خطي وشفهي) (مجموعة أولى) مبنى كلية الصحة العامة/ الجامعة اللبنانية - الحدت 12 ظ علم التغذية (شفهي) (مجموعة ثانية)الثلاثاء 13/7/2021 9العلاج الفيزيائي (خطي وشفهي) (مجموعة أولى) مبنى كلية الصحة العامة/ الجامعة اللبنانية - الحدت 12 ظ العلاج الفيزيائي (شفهي) (مجموعة ثانية)الأربعاء 14/7/2021 9علم النفس العيادي (خطي وشفهي) علم النفس التربوي (خطي وشفهي) مبنى كلية الصحة العامة/ الجامعة اللبنانية - الحدتالخميس 15/7/2021 9التمريض (خطي وشفهي) (مجموعة أولى) مبنى كلية الصحة العامة/ الجامعة اللبنانية - الحدت 12 ظ التمريض (شفهي) (مجموعة ثانية)الجمعة 16/7/2021 9التمريض (شفهي) (مجموعة ثالثة) مبنى كلية الصحة العامة/ الجامعة اللبنانية - الحدتالسبت 17/7/2021 8مختبرات طب الأسنان (خطي وشفهي) مبنى كلية الصحة العامة/ الجامعة اللبنانية - الحدت

9 صباحاً مختبرات طب الأسنان (عملي) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية - الحدت 9 ص القبالـة - الأطراف الاصطناعية (خطي وشفهي) مبنى كلية الصحة العامة/ الجامعة اللبنانية - الحدت

10 صباحاً التمريض (شفهي) (مجموعة رابعة) مبنى كلية الصحة العامة/ الجامعة اللبنانية - الحدت