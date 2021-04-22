جنبلاط يحيي ابناء الجولان المحتل

وجّه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في تصريح عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية تحيةً إلى أبناء الجولان المحتلّ "الذين واجهوا كل محاولات الاحتلال الاسرائيلي لسلخهم عن أرضهم وهويتهم وانتمائهم على مدى عقود".وأضاف: "ليس غريبًا رفضهم لمعرض آلات القتل الإسرائيلية على أرض الجولان، وليس غريباً نداؤهم الشامخ لعرب فلسطين. ستبقى جذور الهوية العربية أقوى من غلوّ الاحتلال وستنتصر القضية".