لبنان

اسماك نافقة من القرعون يتم بيعها كاسماك نهرية... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-04-2021 | 13:36
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سلمت دورية من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بمؤازرة نقطة حراسة سد القرعون الى مخفر القرعون كل من:

صالح علي العلي سوري والدته عليا العوض مواليد 2002 سوري الجنسية.
ابراهيم العلي سوري والدته فاطمه مواليد 2004 سوري الجنسية

وضبط بحوزتهم عدة كيلوغرامات من الاسماك النافقة من بحيرة القرعون والتي يتم بيعها كاسماك نهرية.

"https//www.lebanon24.com/news/lebanon/815490/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A3%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9 

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