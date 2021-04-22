القاضي مزهر أرجأ جلسة الحكم بقرار الحجز على أملاك سلامة الى 20 أيار

أرجأت محكمة إستئناف بيروت المدنية الناظرة في دعاوى التنفيذ برئاسة القاضي المنتدب حبيب مزهر، جلسة المرافعة التي كانت مقررة اليوم أمام المحكمة في الإستئناف المقدم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طعناً بقرار الحجز على عقاراته وأثاث منزله في محلة الرابية، وذلك الى تاريخ 20 أيار المقبل لإفهام الحكم.والمستأنف ضدهم هم المحامون حسن بزي وجاد طعمة وهيثم عزو وبيار الجميّل وفرنسواز كامل.