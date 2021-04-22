الحريري من الفاتيكان: عرقلة تشكيل الحكومة تتعلق بمشاكل خارجية لدى جبران باسيل وحلفائه

خلال زيارته الى روما وبعد لقائه قداسة البابا فرنسيس، تحدث الرئيس المكلف سعد الحريري للاعلام،مؤكدا ان: "البابا فرنسيس يريد زيارة لبنان ولكن بعد تشكيل الحكومة".

وردّ الحريري على تصوير الأزمة الحكومية وكأنها أزمة طائفية، بالقول:"أظن أن الفاتيكان يعلم أكثر من الجميع أساس المشكلة في لبنان، وأن المسألة سياسية وليست طائفية"، موضحاً ان "هناك فريق أساسي في لبنان يعرقل تشكيل الحكومة ويعرف اللبنانيون والمجتمع الدولي من الذي يعرقل".

كما اعتير الرئيس المكلف ان:"عرقلة تشكيل الحكومة تتعلق بمشاكل خارجية لدى جبران باسيل وحلفائه".

وختم برسالة موجهة لرئيس الجمهورية ميشال عون: " أنا لا أزور الدول الخارجية للسياحة بل للعمل ولكن يمكن "هني عم يعملوا سياحة بالقصر الجمهوري".