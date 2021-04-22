أول رد عوني على الحريري..

غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون عبر "تويتر": "دولة الرئيس سعد الحريري، مساعدة لبنان الأولى والأساسية تكون بتشكيل الحكومة، ومن ثم تابع جولاتك للبحث في كيفية المساعدات الأخرى. ‏أما القصر الجمهوري فهو للعمل الوطني والجدي وليس للسياحة كما تحب أو تحاول أن تجعله".

وكان قال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري خلال زيارته الى روما وبعد لقائه قداسة البابا فرنسيس، إن "عرقلة تشكيل الحكومة تتعلق بمشاكل خارجية لدى جبران باسيل وحلفائه". وختم برسالة موجهة لرئيس الجمهورية ميشال عون: " أنا لا أزور الدول الخارجية للسياحة بل للعمل ولكن يمكن "هني عم يعملوا سياحة بالقصر الجمهوري".

دولة الرئيس #سعد_الحريري،



مساعدة لبنان الأولى والأساسية تكون بتشكيل الحكومة، ومن ثم تابع جولاتك للبحث في كيفية المساعدات الأخرى.أما القصر الجمهوري فهو للعمل الوطني والجدّي وليس للسياحة كما تحبّ أو تحاول أن تجعله.