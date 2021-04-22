وهبه عرض وسفير المانيا موضوع تأليف الحكومة والأوضاع

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه سفير المانيا لدى لبنان أندرياس كيندل، وبحث معه في موضوع تأليف الحكومة والأوضاع التي يمر بها لبنان.