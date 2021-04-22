لبنان

وهبه عرض وسفير المانيا موضوع تأليف الحكومة والأوضاع

Lebanon 24
22-04-2021 | 14:54
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه سفير المانيا لدى لبنان أندرياس كيندل، وبحث معه في موضوع تأليف الحكومة والأوضاع التي يمر بها لبنان.
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شربل وهبه

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