هل يعترف البيت الابيض بالإبادة الأرمنية رسمياً؟

في معلومات خاصة ل "لبنان ٢٤"، نقلاً عن

مصدر مطلع في لجنة الدفاع عن القضية الارمنية في الولايات المتحدة الاميركية، أنه من المتوقع ان يصدر قرار مهم عن البيت الابيض لجهة الاعتراف رسميا بالابادة الارمنية بالتزامن مع ذكرى الابادة في ٢٤ نيسان.