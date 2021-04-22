إحالة شربل خليل الى المحاكمة؟.. هذا ما كشفه رضوان مرتضى

كشف الصحافي رضوان مرتضى في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أن القاضية غادة عون ادعت على المخرج شربل خليل وأحالته إلى المحاكمة بناء على الدعوى المقامة من مرتضى ضد. وكتب عبر حسابه: "اتصلت بالقاضية غادة عون التي أبلغتني أنها استجوبت الشتّام شربل خليل وادعت عليه وأحالته إلى المحاكمة بناء على الدعوى المقامة مني ضده. ولكنه كالعادة يستمرّ بالخداع.. قال حُرّ وصاحب حق".

اتصلت بالقاضية غادة عون التي أبلغتني أنها استجوبت الشتّام شربل خليل وادعت عليه وأحالته إلى المحاكمة بناء على الدعوى المقامة مني ضده. ولكنه كالعادة يستمرّ بالخداع.. قال حُرّ وصاحب حق 😂 pic.twitter.com/kTYPV0MUjg — رُضوان (@radwanmortada) April 22, 2021

وكان خليل قال في منشور سابق له أنّ القاضية عون استمعت له وتركته "حراً بسند اقامة، وسحبت مذكرة البحث والتحري".

وادعى الصحافي رضوان مرتضى على المخرج شربل خليل بجرائم القدح والذم والافتراء وتشويه السمعة على خلفية حملة ممنهجة نظمها خليل على مرتضى.