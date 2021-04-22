لبنان

هل من جديد في ملف قانون الشراء العام؟

Lebanon 24
22-04-2021 | 14:56
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تابعت اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قانون الشراء العام مناقشة مواد المشروع في جلستها التي انعقدت اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب ياسين جابر، وحضور النواب آلان عون، امين شري، جهاد الصمد، فيصل الصايغ نقولا نحاس، محمد الحجار وسيزار ابي خليل.


كما حضر عن وزارة الداخلية العميد محمد الشيخ، عن ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، مدير عام المناقصات الدكتور جان العلية، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه، عن مجلس الانماء والاعمار حسان الدغيلي، رئيسة معهد باسل فليحان المالي لميا المبيض البساط، اضافة الى ممثلين عن المعهد رنا فارس وبسمة عبد الخالق.
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