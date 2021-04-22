بيان هام من "المالية" حول ضريبة الدخل.. إليكم تفاصيله

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غازي وزني قرارا مدد بموجبه لغاية 31/05/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2020، وتأدية الضريبة في حال توجبها.

