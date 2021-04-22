لبنان

سرقة سيارة تخص رئيس بلدية سابق..

Lebanon 24
22-04-2021 | 15:29
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أقدم مجهولون بعيد منتصف الليل الفائت على سرقة سيارة "كيا"،  تخص رئيس بلدية العقبة السابق الشيخ رشيد حماد مركونة في كاراج لا باب له تحت منزله الكائن على طريق عام راشيا- جب فرح بعد كسر زجاجها.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادث وبوشرت عملية التحقق من كاميرات للمراقبة موضوعة على الطريق الرئيسة في المنطقة.
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