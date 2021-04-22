لبنان

قائد الجيش بحث مع زواره الاوضاع العامة

Lebanon 24
22-04-2021 | 15:14
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مدير مركز إدارة الكوارث لدى وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية السيّد Eric CHEVALIER، ترافقه السفيرة الفرنسية في لبنان السيدة Anne Grillo والملحق العسكري العقيد الركن Fabrice CHAPELLE، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كما استقبل وفداً من جامعة الأمراء الشهابيين الذي قدّم للعماد عون راية الجامعة، عربون شكر وتقدير على تكريم الجيش للرئيس الراحل اللواء فؤاد شهاب في عدّة مناسبات.
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