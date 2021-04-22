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لبنان
مفاجأة سارة الى عمال لبنان "العاطلين عن العمل"
Lebanon 24
22-04-2021
|
15:37
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ترأست وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين بعد ظهر اليوم الإجتماع التشاوري الأول لإطلاق "نظام التأمين ضد البطالة" الذي وضعته الوزارة بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وبإشراف منظمة العمل الدولية.
وحضر الإجتماع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ممثل نائب رئيس مجلس ادارة الضمان مارون سيقلي، رفيق سلامة وروجيه خياط عن غرفة الصناعة والتجارة ونائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي.
كما شارك في الإجتماع خبراء من منظمة العمل الدولية وفريق من وزارة العمل.
وعن نظام التأمين ضد البطالة، أكدت يمين أنه "يليق كمبادرة نطلقها للعمال لمناسبة عيدهم وانه مخصص لحماية العمال عند فقدان الوظيفة من الفقر والعوز وأن تطبيقه من شأنه أن يوفر حوافز للأفراد لتقوية مهاراتهم ولتعزيز فرص إيجادهم وظائف جديدة كما يحمي الدخل خلال فترة البطالة ويوفّر التغطية الصحية وهو عبارة عن استحقاقات قصيرة الأجل تصرف شهرياً".
وطالبت الوزيرة يمين أخيرا بـ"إيلاء نظام التأمين ضد البطالة الأولوية القصوى في الحكومة المقبلة كونه ركن أساسي من أركان الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية ومطبق في أكثر من 90 دولة في العالم.
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