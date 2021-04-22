الخوري مرسال نسطا مديرا عاما لمدارس ابرشية طرابلس المارونية

عيّن رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية، المطران يوسف سويف، الخوري مرسال نسطا، مديرا عاما لمدارس الابرشية، يذكر ان ابرشية طرابلس المارونية، تمتلك عددا كبيرا من المدارس الخاصة و"الخاص _مجانية" التي تتوزع في كل من طرابلس وعكار والكورة وقضاء زغرتا.