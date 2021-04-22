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لبنان
الخوري مرسال نسطا مديرا عاما لمدارس ابرشية طرابلس المارونية
Lebanon 24
22-04-2021
|
16:12
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عيّن رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية، المطران يوسف سويف، الخوري مرسال نسطا، مديرا عاما لمدارس الابرشية، يذكر ان ابرشية طرابلس المارونية، تمتلك عددا كبيرا من المدارس الخاصة و"الخاص _مجانية" التي تتوزع في كل من طرابلس وعكار والكورة وقضاء زغرتا.
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المطران يةسف سويف
طرابلس
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