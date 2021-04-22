لبنان

الحريري عرض الاوضاع مع وزير الخارجية الايطالي

Lebanon 24
22-04-2021 | 17:13
A-
A+
Doc-P-815603-637547087741273852.jpg
Doc-P-815603-637547087741273852.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يجري رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي مساء اليوم، في لقاء يعقد بينهما بمقر رئاسة الحكومة الإيطالية في روما، يتناول آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان الحريري التقى عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم بتوقيت روما، وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، في حضور الوفد المرافق، وأجرى معه جولة أفق في الأوضاع الإقليمية والدولية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:44 | 2021-04-22
18:23 | 2021-04-22
17:51 | 2021-04-22
17:43 | 2021-04-22
17:08 | 2021-04-22
16:55 | 2021-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website