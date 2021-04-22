الحريري عرض الاوضاع مع وزير الخارجية الايطالي

يجري رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي مساء اليوم، في لقاء يعقد بينهما بمقر رئاسة الحكومة الإيطالية في روما، يتناول آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان الحريري التقى عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم بتوقيت روما، وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، في حضور الوفد المرافق، وأجرى معه جولة أفق في الأوضاع الإقليمية والدولية.