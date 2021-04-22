لبنان

سرقوا أسلاكاً من محطات كهرباء لبنان ثم قاموا ببيعها.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-04-2021 | 16:00
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صـدر عــــن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العـــلاقات العامة البـلاغ التالي:

ليل 18/04/2021، تم سرقة أسلاك الكهرباء النحاسية العائدة لمحطة كهرباء لبنان في محلة بئر حسن قرب مدرسة المروج. وبالتاريخ ذاته، سَلَّمت شرطة بلدية الغبيري إلى فصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي المدعو:

- ه. ن. (مواليد عام 2001، لبناني) للاشتباه به بسرقة المحطة المذكورة ولحيازته على أسلاك نحاسية بطول /9/ أمتار.

   بالتحقيق معه، أنكر في بادئ الأمر ما نسب إليه، ثم عاد واعترف بسرقة المحطة المذكورة وبسرقة محطات أخرى في مناطق الجية، تول، جبشيت، كفرمان، الجية، وبئر حسن بتواريخ سابقة بالاشتراك مع المدعوين:

م. ح. (مواليد عام 2004، لبناني)
ح. ف. (مواليد عام 2002، لبناني)
 وببيع النحاس إلى شخص مقيم في مخيّم شاتيلا، الذي بدوره يبيعها إلى صاحب بورة حديد في المنطقة.

   من خلال المتابعة والتحريّات والاستقصاءات الحثيثة وبتواريخ مختلفة، داهمت قوة من فصيلة الأوزاعي وقوة من فصيلة حارة حريك منزلَي (م. ح.) و (ح. ف.)، حيث جرى توقيفهما.

   وبالتحقيق معهما، أنكرا في بداية الأمر علاقتهما بعملية السرقة، ليعودا ويعترفا بعدها بما نسب إليهما.

  أحيل المحضر إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية للتوسع بالتحقيق، بناء على إشارة القضاء المختص.
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