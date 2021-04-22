رئاسة الجمهورية تنفي خبر "الجديد"

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: "أوردت قناة "الجديد" في نشرتها الاخبارية بعد ظهر اليوم أن "عملية نقل المواد والداتا في شركة مكتف بالأمس أتت تحت مؤازرة الحرس الجمهوري"، إن هذا الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة ويندرج في إطار التضليل الذي تمارسه جهات معروفة".

