لبنان

رئاسة الجمهورية تنفي خبر "الجديد"

Lebanon 24
22-04-2021 | 17:51
A-
A+
Doc-P-815610-637547107791148140.jpg
Doc-P-815610-637547107791148140.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: "أوردت قناة "الجديد" في نشرتها الاخبارية بعد ظهر اليوم أن "عملية نقل المواد والداتا في شركة مكتف بالأمس أتت تحت مؤازرة الحرس الجمهوري"، إن هذا الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة ويندرج في إطار التضليل الذي تمارسه جهات معروفة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:44 | 2021-04-22
18:23 | 2021-04-22
17:43 | 2021-04-22
17:13 | 2021-04-22
17:08 | 2021-04-22
16:55 | 2021-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website