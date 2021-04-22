ضربٌ وتوتر كبير في بلدية طرابلس.. هذا ما حصل

شهدت بلدية طرابلس، اليوم الخميس، توتراً كبيراً إثر اشكالٍ بين عضو في المجلس البلدي وأحد عناصر شرطة البلدية.

وفي التفاصيل، بحسب معلومات "لبنان24"، فإنه "أثناء جلسة للمجلس البلدي في قصر نوفل بطرابلس، وعند الوصول إلى بند يتعلّق بمخصصات لشرطة بلدية طرابلس، نشب خلافٌ بين عدد من الأعضاء".

وأشارت المصادر إلى أن "الخلاف تطوّر داخل الجلسة، وقام أحد عناصر شرطة بلدية طرابلس المولجين حماية أمن الاجتماع بالتهجم على عضو البلدية ج.ج. وضربه، الأمر الذي أدى إلى حالة من الهرج والمرج".

وعلى الفور، جرى فض الجلسة، في حين توعد عضو المجلس البلدي بردّ اعتباره أمام جميع الأعضاء.