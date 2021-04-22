لبنان

بالسلامة معالي الوزيرة

Lebanon 24
22-04-2021 | 19:41
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم البيان الآتي: 

"بعد إصابتها بفيروس كورونا، فوضت وزيرة العدل ماري كلود نجم المديرة العامة لوزارة العدل القاضية رلى جدايل صلاحية توقيع المعاملات الإدارية كافة وذلك الى حين تعافيها تجنباً لأية مخاطر قد تنتج عن تداول الأوراق الرسمية وبما يؤمن إنتظام سير المرفق العام".
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