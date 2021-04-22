اجتماع لعكر والمشرفية بحث في مساعدات المنظمات الدولية

عقدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال رمزي المشرفية اجتماعا حول مساعدات المنظمات الدولية للبنانيين والنازحين السوريين والفلسطينيين، بحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني.

كذلك، ضمّ الاجتماع القائمة بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، ممثل مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي أوتو، رئيسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرود، مدير منظمة الأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني، مساعدة ممثل منظمة اليونيسف في لبنان سارة هاغ، ممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبد الله الوردات، رئيس فرع مخابرات البقاع العقيد محمد الأمين، رئيس فرع مخابرات الشمال العقيد نزيه البقاعي، ورئيس الفرع الاستراتيجي في الجيش العقيد صلاح بركات.

وخلال الاجتماع، تم عرض أوضاع النازحين والبلدات المضيفة لهم لجهة تقديم المساعدات من قبل المنظمات والمؤسسات الدولية، إضافة الى موضوع البطاقات المصرفية وكيفية تحسين استخدامها، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وضرورة إنصاف المجتمع اللبناني المضيف وإعادة جدولة المشاريع قيد التنفيذ لزيادة مستوى الاستفادة المباشرة للبنانيين. ويتم العمل حاليا على استراتيجية لتغطية حاجات اللبنانين في كل المناطق اللبنانية.