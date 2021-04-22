عراجي: ما نراه ليس حلمًا مزعجًا بل هو الواقع

أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إلى "كل أدمي يتعاطى الشأن العام والخاص ينتابه الألم والحزن والأسى، على الأوضاع الاقتصادية والحياتية والصحية والماليةً والأمنية الصعبة، للسواد الأعظم من اللبنانيين، ما نراه ليس حلم مزعج بل هو الواقع".وقال: "لبنان مثل شريان ينزف بكثره، بحاجه لطبيب ينقذه، والأ فقدناه الوقت يداهمنا".