المشرفية: الحملات المشبوهة لن تنجح في ثنينا عن الخطوات الإصلاحية

غرد وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية عبر حسابه على "تويتر": "لو أردنا قطع الأرزاق لأي من موظفي الوزارة، لفعلنا ذلك منذ اليوم الأول بعد وصولنا وليس بعد 9 اشهر من تصريف الاعمال. الحملات المشبوهة والمعروفة المصدر التي تقف خلف الإشاعات لن تنجح في ثنينا عن الخطوات الإصلاحية التي انتهجناها، عندها سيكون الحكم للشعب".