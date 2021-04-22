لبنان

المشرفية: الحملات المشبوهة لن تنجح في ثنينا عن الخطوات الإصلاحية

Lebanon 24
22-04-2021 | 22:20
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غرد وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية عبر حسابه على "تويتر": "لو أردنا قطع الأرزاق لأي من موظفي الوزارة، لفعلنا ذلك منذ اليوم الأول بعد وصولنا وليس بعد 9 اشهر من تصريف الاعمال. الحملات المشبوهة والمعروفة المصدر التي تقف خلف الإشاعات لن تنجح في ثنينا عن الخطوات الإصلاحية التي انتهجناها، عندها سيكون الحكم للشعب".
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