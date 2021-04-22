مارون شماس يرد على وهاب: تجني ممنهج وافتراء

صدر عن السيد مارون شماس البيان التالي:"يُتابع الوزير السابق السيد وئام وهاب حملته المغرضة بحق السيد مارون شماس ويستمرّ باختلاق الأكاذيب، وآخرها تغريدة على تويتر زعم فيها بأن قوات الأندوف العاملة في الجولان "أرسلت طلباً لوزارة الخارجية اللبنانية لشراء المازوت بأسعار مدعومة"، ومتابعا ان "الفرق في سعر الدولار يذهب للجيوب" ومتسائلا "هل مارون شماس أقوى من الدولة؟" واعدا بالتقدم بإخبار بذلك.رداً على هذه الأكاذيب والافتراءات، يهمنا ان نوضح بأن قوات الأندوف، وعند حاجتها للتزود بالمحروقات من الأراضي اللبنانية، لا تعبر آلياتها الحدودة السورية اللبنانية إلا بعد استحصالها على موافقات السلطات الرسمية في كل من سوريا ولبنان. وفيما خص لبنان تحديدا، فإنّ الموافقة تصدر عن كلّ من وزارة الخارجية والمغتربين والأمن العام اللبناني. كما أنّ شركتنا تتقدم بطلب اجازة تصدير من جانب وزارة الطاقة والمياه لشراء الكمية المطلوبة لصالح الاندوف من منشآت النفط في طرابلس أو الزهراني التابعة لوزارة الطاقة. وبعدها، تتقدم شركتنا بطلب من المنشآت مرفق به إجازة التصدير، مبيّنا الكمية المطلوبة وتاريخ التعبئة. وبعدها، تصدر فاتورة المنشآت بثمن البضاعة غير المدعومة المخصصة لاعادة التصدير بالدولار الأميركي النقدي (Fresh). وبعد تسديد شركتنا ثمنها بالدولار الاميركي النقدي وتحقق السلطات الرسمية من ذلك، يتم تسليم الكميات المطلوبة الى قوات الاندوف، التي تقوم بدورها بتنظيم بيان إعادة تصدير بالكميات التي استلمتها للسماح لها بعبور الحدود اللبنانية.نستغرب اصرار الوزير السابق السيد وهاب على هذا التجني الممنهج والافتراء الكاذب بحقنا منذ عدة أشهر، وفي عدة مواضيع، ونتساءل عن غاياته واسبابه، خاصة وانه يعرف تمام العلم الحقائق أعلاه جيدا، وتحديدا بعد التوضيح الذي صدر في هذه المسألة عن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر".