رابطة معلمي الأساسي: للعودة الآمنة وتعليق الإضراب في دوام بعد الظهر

عقدت "رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان" اجتماعها الدوري عبر تطبيق zoom، وأصدرت بيانا عرضت فيه للواقع المرير "الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم نتيجة اللامبالاة والسياسات الحمقاء التي يمارسها المسؤولون والتي أدخلت البلاد إلى النفق المظلم، وأجهزت على مقدرات الموظفين والمعلمين وسلبت قدراتهم الشرائية وجعلت من ارتفاع الأسعار وارتفاع الدولار وحوشا تلتهم رواتبهم وتنغص عيشهم خشية على مستقبلهم، ولن يكون الحل إلا في تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن تكون قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والمعيشية".وطالبت الرابطة الحكومة المستقيلة وفي أسرع وقت ممكن "استصدار قرار بإعطاء سلفة غلاء معيشة ريثما يتم تصحيح الأجور ووزارة التربية بتأمين العودة الآمنة الى التعليم المدمج من خلال البدء بتأمين وإعطاء اللقاحات للمعلمين في التعليم الاساسي قبل تاريخ العودة المقررة، وتدعو المعلمين إلى تسجيل أسمائهم على المنصة للحصول على اللقاح المتوافر وعدم الخوض في نوعيته وتركه لأصحاب الشأن والإختصاص، مع الإشارة الى أن الموافقة على أخذ اللقاح إختياريا وليس إلزاميا والإسراع في تأمين الكتاب المدرسي الذي لم يصل حتى تاريخه وبخاصة في الصف التاسع وقبل الخامس من أيار".وكما وناشدت الرابطة وزارة التربية "إيجاد الحل المناسب للنقص الحاصل في أعداد المعلمين، ولو من خلال التسوية والاستعانة بهم على نفقة مجالس الأهل مع الإشارة إلى أن الحاجة نتجت من التقاعد تارة وزيادة أعداد التلامذة تارة أخرى".وختمت البيان بالدعوة الى" تعليق الإضراب في دوام تعليم السوريين اعتبارا من صباح الجمعة، بعدما تأكدت الرابطة أنه سيتم صرف مستحقات الفصل الثاني من العام الماضي لدوام بعد الظهر مطلع الأسبوع المقبل وأن مستحقات صناديق المدارس ستصرف خلال أسبوعين او ثلاثة على الأكثر".