الجراد في عرسال...وبكر الحجيري يناشد المعنيين (فيديو)

ناشد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب بكر الحجيري، "المعنيين في وزارة الزراعة، التحرك السريع للتصدي للجراد الذي وصل إلى بلدة عرسال".



ونبه من "خطورته على المزارعين في البلدة والعمل على التحرك الفوري لمكافحة خطر هذه الآفة قبل انتقالها من البلدة الى القرى المجاورة وانتشارها في البلاد".