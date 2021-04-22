لبنان

الجراد في عرسال...وبكر الحجيري يناشد المعنيين (فيديو)

Lebanon 24
22-04-2021 | 23:47
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 ناشد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب بكر الحجيري، "المعنيين في وزارة الزراعة، التحرك السريع للتصدي للجراد الذي وصل إلى بلدة عرسال".

ونبه من "خطورته على المزارعين في البلدة والعمل على التحرك الفوري لمكافحة خطر هذه الآفة قبل انتقالها من البلدة الى القرى المجاورة وانتشارها في البلاد".
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